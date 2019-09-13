إخلاء سبيل نجلي المنتج أحمد السبكي بكفالة 20 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة قصر النيل، مساء اليوم الخميس، بإخلاء سبيل خالد وكريم السبكي بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وتولى مكتب المحامي أشرف عبدالعزيز الدفاع عنهما والمحامي أمير مرتضى منصور.

وقال "عبدالعزيز" في تصريحات لمصراوي إن التحقيقات انتهت وأمرت النيابة بإخلاء سبيلهم الذي سيتم بعد دفع الكفالة.

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وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الخميس، القبض علي كريم وخالد السبكي نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي وبحوزتهما 3 جرام كوكايين.

بدأت تفاصيل الواقعة فجرًا اليوم الخميس، بعدما استوقف كمين أمني - بقيادة النقيب أحمد علاء،معاون مباحث قسم قصر النيل، الملازم أول عمر ذكي - سيارة ملاكي يستقلها نجلي السبكي في حالة سكر ومشاهدته لزجاجة خمر بداخلها، بالإضافة لانتهاء رخصة القيادة الخاصة به.

وقال مصدر أمني، إنه أثناء تفتيش نجلي السبكي والسيارة عثر معهما على 3 جرام كوكايين، فتم القبض عليهما.

وتحرر المحضر رقم 8561 لسنة 2019 عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.