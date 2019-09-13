رئيس جامعة القاهرة ينعي ضحايا ميكروباص محور صفط اللبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

نعى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ضحايا حادث الميكروباص على محور صفط اللبن الذي وقع الأربعاء.

وقال الخشت عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "أشكر زملائي في مجلس الجامعة على موافقتهم على مساهمة مالية من الجامعة لأسرهم، وتكفلنا بأي شيء يحتاجونه".

وفي وقت سابق، نعت جامعة القاهرة، المهندس أحمد يحيى المدرس المساعد في قسم هندسة التصميم الميكانيكي بعد وفاته إثر حادث محور صفط اللبن المروع.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، مصرع 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين، إثر حادث سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة.

وقالت وزارة الصحة إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة كافة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.

وأشار البيان إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي في الرأس وخلع بالكتف، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفى.​