مصر | أمن الجيزة يكشف تفاصيل واقعة محاولة خطف فتاة والاعتداء الجنسي عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يكشف تفاصيل واقعة محاولة خطف فتاة والاعتداء الجنسي عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على المتهم بالشروع في خطف فتاه ومحاولة الاعتداء الجنسي عليها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي من "سمر.ع"، مفاده بقيام سائق ميكروباص بالشروع في خطفها ومحاولة الإعتداء الجنسي عليها، عند كوبري الدقي، حال استقلالها الميكروباص صحبته لتوجها من منطقة ميدان لبنان إلى منطقة الدقي.

وانتقل الرائد حسام العباسي معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له، صحبتها لمكان البلاغ، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها، وسؤال شهود العيان على الواقعة، لسهولة التوصل للمتهم بارتكاب الجريمة.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تم التوصل إلى هوية المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه يدعي كريم. ط. م، 19 سنة، سائق ومقيم بمنطقة إمبابة، وتم إعداد مأمورية برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، الرائد حسام العباسي، والرائد محمد وحيد معاوني مباحث القسم، والقبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، وتم إقتياده إلى ديوان القسم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم باخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.