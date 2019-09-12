شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان: المتحف المصري الكبير مشروع فريد من نوعه لا يوجد مثيل له في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الياباني في القاهرة، ماساكي نوكي، إن المتحف المصري الكبير في منطقة الأهرامات مشروع فريد من نوعه ولا يوجد له مثيل في العالم.

وأضاف نوكي، خلال لقائه برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لم يكن من السهل للحكومة اليابانية أن تعمل مع الحكومة المصرية في هذا المشروع، فالفكرة كانت رائعة ولكن هذا مشروع كبير للغاية في مجال الثقافة وليس لدى اليابان أمثلة مشابهة في دول أخرى تعادل هذا المشروع الثقافي الضخم.

وتابع السفير الياباني أن اليابان تقدم عادة مساعدات في مجال الصحة والتعليم وفي مجال الزراعة وفي مجال البنية التحتية، ولكن بمجال الثقافة هذا مشروع استثنائي ضخم يتكلف 1.4 مليار دولار، تم تقديم 800 مليون منها.