شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان: السيسي عبر عن احتياجات إفريقيا خلال قمة «تيكاد 7» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الياباني في القاهرة، ماساكي نوكي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال قمة «تيكاد 7» التي عقدت في اليابان مؤخرًا التعبير بشكل فعال عن احتياجات إفريقيا.

وأضاف نوكي، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك أمثلة جيدة للتعاون بين اليابان وإفريقيا، خاصة في تنمية الموارد البشرية، كما أن هناك تعاونًا مهمًا في نطاق المدارس المصرية اليابانية وفي التعليم الأساسي والإعدادي كخطوة لتحسين التعليم، موضحًا أن الفارق في هذه التجربة تشجيع اليابان على عملية المهارات والذكاء والأخلاقيات والطاقة البدنية للطلاب عبر نظام التعليم الياباني.

وكشف السفير الياباني أن هناك في القاهرة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وهي شراكة مع 13 جامعة يابانية وتم استقبال 100 من الأستاذة من الجامعات اليابانية حتى يستطيع الشباب المصري التعلم والدراسة بطريقة محترفة والاستفادة من الخبرات اليابانية وأحدث طرق التعلم والتكنولوجيا في اليابان.