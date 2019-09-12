شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الياباني: ننقل التكنولوجيا إلى مصر.. ونعمل على تنمية الموارد البشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الياباني في القاهرة، ماساكي نوكي، إن اليابان تمتلك شركة لتصنيع قطع غيار السيارات يعمل بها 5 آلاف مصري، أما شركة نيسان فتوظف أكثر من ألف مصري، بإجمالي 6 آلاف موظف.

وأضاف «نوكي»، خلال لقاء تليفزيوني، أن الشركات اليابانية في مصر تطبق منهجيات مختلفة وعلى سبيل المثال يتم التركيز على طريقة الإنتاج للصناعات كثيفة العمالة وبالتالي تساهم في توفير المزيد من فرص العمل.

وأكد ماساكي نوكى أن اليابان تعمل على نقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية إلى مصر، موضحا أنه عندما زار إحدى الشركات اليابانية شعر كأنه يقوم بزيارة مدرسة يابانية خاصة مع وجود جوانب كبيرة من التعلم بين الشباب المصري الذين يتعلمون الكثير حتى يتمكنوا من تقديم أفضل مستوى في العمل عبر التدريب.