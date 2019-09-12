شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بجائزة أفضل فيلم ترويجي من منظمة السياحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اختارت منظمة السياحة العالمية منذ قليل الفيلم الترويجي لحملة People to People الذي قامت وزارة السياحة المصرية بإطلاقه الشهر الماضي، ليحصد المرتبة الأولى كأفضل فيلم ترويجي في منطقة الشرق الأوسط، حيث جاء إطلاق الفيلم الترويجي في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في أعمال اجتماعات الدورة (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO التي تنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري، في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تفوز بجائزة أفضل فيلم ترويجي من منظمة السياحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.