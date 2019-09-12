شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بجائزة أفضل فيلم ترويجي من منظمة السياحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت منظمة السياحة العالمية منذ قليل الفيلم الترويجي لحملة People to People الذي قامت وزارة السياحة المصرية بإطلاقه الشهر الماضي، ليحصد المرتبة الأولى كأفضل فيلم ترويجي في منطقة الشرق الأوسط، حيث جاء إطلاق الفيلم الترويجي في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في أعمال اجتماعات الدورة (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO التي تنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري، في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية.