شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة أسقف الإسكندرية.. أقباط أبو المطامير يحتفلون بعيد النيروز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الأنبا هرمينا، أسقف وسط وشرق الإسكندرية، أقباط كنيسة السيدة العذراء مريم في أبوالمطامير الاحتفال ببدء العام القبطى الجديد 1736 -عيد النيروز- مساء الخميس، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة، فيما تولت فرق الكشافة تنظيم عملية الدخول إلى مقر الكنيسة وتشغيل بوابات كشف المعادن والسماح بالدخول لحاملى الصليب وبطاقة الهوية فقط.

كما شارك في الاحتفال الذي أحيته فرقة «باند خلطبيطة» والمكونة من بيتر ماهر وسارة شريف عدد من الآباء رعاة كنائس أبوالمطامير وحوش عيسى وقدم المرنم الشهير ساتر ميخائيل والمرنمتين إنجي سمير ويوستينا حكيم مجموعة من الألحان الكنسية بمناسبة النيروز، وسط تفاعل من الحضور، فيما ألقى الأنبا هرمينا عظة روحية بمناسبة عيد النيروز يحث فيها على التواصل.

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وأشرف على تنظيم الاحتفال القمص أشعياء محروس راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بأبوالمطامير تحت رعاية الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن غربية، واختتم الحفل بعرض مسرحية بعنوان «جريدة زاوية كاميرا» ثم فقرة فنية لنجم برنامج أراب جود تالنت النجم أبانوب فليكس.

وقال جورج شكرى، أحد الأراخنة المشاركين في الاحتفال، إن الأقباط على مستوى الكرازة القبطية يحتفلون اليوم، بانتهاء العام القبطي 1735، وبدء العام الجديد الذي يحمل رقم 1736 حيث يتكون التقويم القبطي من ثلاثة عشر شهرًا، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير وتبلغ عدد أيامه ما بين 5 و6 فقط، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

وأضاف «شكرى»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن رأس السنة القبطية يعرف بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ«عيد النيروز»، حيث تقضي الكنائس ليلة النيروز في صلوات روحية حتى فجر الخميس لتنهيها بالقداس الإلهي صباحا، مشيرا إلى أن عيد النيروز معناه في اللغة القبطية «الأنهار» وهو موعد اكتمال موسم فيضان النيل، وتعد بداية السنة القبطية بداية السنة الزراعية في مصر، إذ يتبع الفلاح المصري منذ القدم التقويم القبطي في الزراعة الذي يبدأ بشهر «توت».