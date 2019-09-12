شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الثالث لـ«البالون الطائر بالأقصر»: 10 رحلات تحمل 160 سائحًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الخميس، 10 رحلات بالون طائر، على متنها 160 سائحًا، في ثالث أيام عودة الرحلات مجددًا إلى سماء مدينة الأقصر، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربى والشرقى والاستمتاع بها، وسط المناظر الطبيعية المتاخمة للجبال ونهر النيل.

وقال أحمد عبود، ممثل الاتحاد المصري لشركات البالون بالأقصر، إن عودة رحلات البالون تُعد إضافة قوية للعاملين في القطاع السياحى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمت بعد اتخاذ الشركات المزيد من التدابير والإجراءات بهدف تحقيق المزيد من الحماية والأمان والسلامة للسائحين.

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وأضاف «عبود» أن المحافظ، مصطفى ألهم، تلقى خبر عودة تشغيل رحلات البالون الطائر بارتياح كبير، فيما أمر اللواء أيمن راضى، مدير الأمن، وجميع القيادات الأمنية لشرطة السياحة والحماية المدنية بتنفيذ جميع التدابير الأمنية اللازمة.

وأشاد «عبود» بالجهود المبذولة من كل الجهات المعنية لدعم ورفع مستوى السلامة في قطاع البالون الطائر المصرى، موضحًا أن هذا النوع من السياحة أصبح واحدًا من أهم أنواع سياحة المغامرات في مصر، التي احتلت ترتيبًا دوليًَا مميزًا في العالم، وكثيرون من السائحين يأتون خصيصًا إلى مصر لخوض هذه التجربة الفريدة والرائعة، ولذلك أصبحت عنصرًا مهمًا لجذب السياحة الداخلية والخارجية إلى البلاد، ومصدرًا من مصادر الدخل القومى للبلاد، يعمل فيه المئات من العاملين.

ولفت «عبود» إلى أن وزارة الطيران المدنى بجميع وحداتها سواء سلطة الطيران المدنى أو الشركة المصرية للمطارات أو الملاحة الجوية أو هيئة الأرصاد الجوية بذلت جهودًا كبيرة لرفع معايير السلامة الجوية إلى حدها الأقصى في مجال الطيران عمومًا ومجال البالون الطائر خصوصًا.