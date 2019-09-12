شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء طلاب مدارس قرى درب الأربعين والثمانين بالوادي الجديد‬ من المصروفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إعفاء طلاب مدارس قرى درب الأربعين والثمانين من المصروفات المدرسية على أن تتحملها المحافظة.

كما قرر صرف الزي المدرسي الموحد مجانًا لجميع الطلبة بهذه القرى، وذلك بهدف رفع العبء عن أولياء الأمور وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى المحافظة.

وكان الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أكد في وقت سابق أنه مراعاة للبعد الاجتماعي للطلاب، فقد تم توفير الزي المدرسي مجانا للتلاميذ الأيتام وغير القادرين بجميع مدارس المحافظة، وذلك للتخفيف عنهم، في ضوء توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.