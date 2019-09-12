72 ساعة "بحث" توقع 3 متهمين بسرقة نصف مليون من خزينة مدرسة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أقل من 72 ساعة، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف ملابسات سرقة نصف مليون جنيه من خزينة مدرسة خاصة بمنطقة حدائق الأهرام.

تحريات فريق البحث الذي ترأسه اللواء سامح الحيملي نائب مدير مباحث الجيزة، والعميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية، توصلت إلى تورط 3 أشخاص في ارتكاب الواقعة، وأنه لم يسبق لأحدهم العمل بالمدرسة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية قادها المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، ومعاوناه الرائد هاني عجلان والرائد حسام عبد المنصف، من ضبط المتهمين وإعادة المبلغ المستولى عليه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.