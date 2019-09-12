لدعم الأسرة المصرية.. "الوفد" يدشن مبادرة "عودة للمدارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

دشن المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد الخميس، مبادرة "عودة للمدارس" بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار المبادرات التي يطلقها الحزب من أجل دعم المواطن المصرى، ورفع المعاناة عنه.

وتستهدف المبادرة، عرض مستلزمات المدارس المتنوعة التي يحتاجها التلاميذ بأسعار زهيدة ومخفضة، وأقيم سرادق كبير داخل الحزب لعرض المنتجات المدرسية أمام المواطنين الذين ثمّنوا هذه المبادرة ومشاركة الحزب لهم.

وافتتح المستشار "أبوشقة" والدكتور خالد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، أمس، معرض المستلزمات المدرسية الذي أقامته اللجنة الاقتصادية بالحزب.

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قدم المبادرة الدكتور خالد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، وأعلن "قنديل" أن الهدف من هذه المبادرة هو رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، مؤكدًا أن المعروضات المدرسية ستباع بأسعار تناسب دخل الأسرة.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، في بيان اليوم، إلى أن اللجنة حريصة دائمًا على مشاركة المجتمع المصرى في كل المناسبات، وتعد المبادرة واحدة من أشكال الدعم الذي تقدمه اللجنة الاقتصادية لجمهور المواطنين.

وتشمل مبادرة "عودة للمدارس"، المستلزمات المدرسية كل ما يحتاج إليه التلميذ خلال العام الدراسى، وتعرض المستلزمات المدرسية داخل مقر حزب الوفد الرئيسى في 1 شارع بولس حنا بالدقي حتى بعد غدٍ ويفتح الحزب أبوابه للجمهور الراغبين في الشراء من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساء.