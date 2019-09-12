"حار رطب".. تعرف على تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 33

دمنهور 24 31

الإسكندرية 25 30

بلطيم 23 30

مطروح 21 29

السلوم 22 30

سيوة 21 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 34

الاسماعيلية 22 34

السويس 23 33

العريش 22 30

رفح 21 30

رأس سدر 23 34

Advertisements

نخل 17 32

نويبع 27 35

طابا 25 32

كاترين 17 31

الطور 24 32

شرم الشيخ 28 35

الغردقة 26 35

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 34

بني سويف 23 34

المنيا 22 34

أسيوط 24 35

سوهاج 25 36

قنا 25 38

الأقصر 25 39

أسوان 26 39

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 24 38

شلاتين 27 36

ابو رماد 26 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 28 33

​