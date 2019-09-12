إحباط محاولة تهريب أدوية مع بنجلاديشي بمطار أسيوط- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد: أحبطت جمارك مطار أسيوط الدولي، محاولة تهريب كميه من الأدوية البشرية، أخفاها راكب بنجلاديشي الجنسية معه فور وصوله من الإمارات، لتهريبها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه. وقال مصدر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة العربية رقم G9617 القادمة من الإمارات، اشتبه عمار ابو المكارم رئيس الورديه في الراكب م . ع بنجلادشي الجنسية. Advertisements وبتمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تم الإفادة بوجود أجسام متماثلة وكثافات، وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبة، تبين وجود 300 أمبول GenevacB لمعالجه فيرس إلتهاب الكبد الوبائي و89 علبة بودرة ماجيك لتبييض الأسنان و48 عبوة زيت للشعر مخبأة داخل أكياس مواد غذائية وبين طيات الملابس داخل حقائبه. قرر محمد يوسف مدير عام جمارك الأقصر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

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