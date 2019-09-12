نائب وزير الطاقة الأمريكي: مصر تبذل جهودًا كبيرة لتوفير المناخ المناسب للاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد نائب وزير الطاقة الأمريكي، دان برونيت، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتوفير المناخ المناسب للاستثمار الأجنبي، منوها بأن استقرارا الأسواق الذي تحقق في مصر، من شأنه تشجيع المستثمرين الأجانب، وقال "إن الولايات المتحدة لا تنصح مصر بل تدعمها وتشجع حكومتها في جهودها لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة".

جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها نائب وزير الطاقة الأمريكي، اليوم الخميس، عقب مشاركته في إطلاق حوار الطاقة الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة بالقاهرة، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الوثيق في مجال الطاقة بين الحكومتين والقطاع الخاص في البلدين.

وأضاف برونيت، أن مصر ستكون مركزا هاما للطاقة في المنطقة، وهو أمر مهم لأمن مصر الداخلي وللاستقرار في سوق الكهرباء والغاز، موضحا أن تصدير مصر الكهرباء لدول أخرى، هام للسلام بالمنطقة وهو ما تدعمه الولايات المتحدة.

وحول رؤيته للوضع في شرق المتوسط، والتوتر بين قبرص وتركيا، قال برونيت "إن الاحتياطيات الضخمة المكتشفة بشرق المتوسط تشكل فرصة لدول المنطقة، والتحدى الهام يتعلق بتطوير البنية التحتية لوصول هذه الاحتياطات للأسواق، وما يرتبط بها من عبور للحدود خاصة بين قبرص وتركيا".

وقال "هناك سفينة تركية تقوم بالتنقيب في مياه تشعر الولايات المتحدة أنها مياه قبرصية، وقد أجرت واشنطن مباحثات مع البلدين حيث أكدت الولايات المتحدة لتركيا إلى أنها غير داعمة لأنشطتها هناك".

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وأضاف "نحاول الوصول لإيجاد تسوية" موضحا أن التوتر بين الجانبين القبرصي والتركي، يتم حله من خلال وزارة الخارجية الأمريكية وليس من خلال وزارة الطاقة.

ونوه بأن الولايات المتحدة لديها مبادرات وأفكار للتعاون مع مصر في مجال الطاقة بالبحر الأحمر، ومن بينها طاقة الرياح، مؤكدا أن التعاون في هذا الشأن سيكون جزءً من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وحول آفاق التعاون بين الولايات المتحدة ومصر في المجال النووي، قال نائب وزير الطاقة الأمريكي، إن واشنطن تدرك أن مصر تعاقدت مع شركة روسية لتطوير منشآت نووية، مؤكدا أن الجيل الجديد من القدرات والموارد النووية، هي جزء من المشاورات التي تأمل بلاده أن تبدأها مع مصر، موضحا أن الولايات المتحدة تدرك تحديات إقامة المنشآت النووية الضخمة، في ضوء التغير المتسارع في نظم وشبكات الكهرباء وتوزيعها، والتي لا تتطلب سوى مفاعلات نووية صغيرة وليست ضخمة.

وقال نائب وزير الطاقة الأمريكي "إننا في واشنطن سنتحدث عن تكنولوجيات أمريكية حديثة للغاية تتعلق بمفاعلات نووية ما بين 20 إلى 50 ميجاوات، وربما أصغر من ذلك من 5 إلى 10 ميجاوات، لخدمة مجتمعات صغيرة" منوها بأن هذه مفاعلات ربما تهم مصر، وهي آمنة للغاية ولا خطر منها على المواطنين.