البيئة: عرض مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات على مجلس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة أعدت مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد بالتعاون مع الوزارات المعنية، وتم عرضه على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليه، وذلك ضمن جهود وزارة البيئة لتطوير منظومة إدارة المخلفات والتشريعات المنظمة.

وصرحت وزيرة البيئة بأن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي؛ بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون بدأ بتحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات لضمان تكامل الأدوار وعدم تداخلها، حيث سيقوم القانون ببناء هيكل مؤسسي جديد لمنظومة إدارة المخلفات يشمل دور كل من (المنظم والمخطط والمراقب – المتعاقد – المنفذ-الممول) ، كما نص على ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات ووضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات ودمج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).

وأضافت أنه - وفقاً لمشروع القانون الجديد - تم وضع آليات جديدة لعمليات الرصد والمتابعة تضمن الشفافية وسرعة حل المشكلات التى تخص منظومة إدارة المخلفات، كما نص مشروع القانون على وضع إطار عام للمسئولية الممتدة للمنتج والتى بدورها تهدف إلي خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع مخلفات المنتجات بجانب تشجيع صناعات إعادة التدوير، ووضع إطار زمني لغلق وتأهيل المقالب العشوائية للمخلفات على مستوى المحافظات.