"P to P" يفوز بجائزة أفضل فيلم ترويجي للسياحة بالشرق الأوسط (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اختارت منظمة السياحة العالمية، مساء الخميس، الفيلم الترويجي لحملة People to People الذي أطلقته وزارة السياحة المصرية الشهر الماضي ليحصد المرتبة الأولى كأفضل فيلم ترويجي في منطقة الشرق الأوسط، حيث جاء إطلاق الفيلم الترويجى في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة السياحة في أعمال اجتماعات الدورة الـ (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO التي تنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية.

وكانت وزيرة السياحة، غادرت مطار القاهرة، الثلاثاء الماضي، متوجهة إلى دولة روسيا، وذلك تلبيةً للدعوة التي تلقتها الوزيرة من منظمة السياحة العالمية للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورة الـ (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO.

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