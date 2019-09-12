شباب الإعلاميين الأفارقة يزورون "قومي المرأة" للتعرف على وضع المصريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

التقت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي الخميس، مجموعة من شباب الإعلاميين من مختلف دول أفريقيا للتعرف على وضع المرأة المصرية وفتح المجال لتبادل الخبرات في العمل الإعلامى وقضايا المرأة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي - خلال اللقاء الذي حضرته السفيرة منى عمر عضو المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية وعدد من عضوات لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس - إنه في السنوات الأربع الأخيرة شهدت مصر تحركا كبيرا في أجندة المرأة، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، وإقراره الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي تهدف إلى النهوض بالمرأة في جميع المجالات.

واستعرضت "مرسي" التقدم المحرز في وصول المرأة إلى مواقع صنع واتخاذ القرار بدعم من القيادة السياسية، حيث وصلت المرأة إلى ٢٥ % من الحقائب الوزارية، كما تمثل المرأة بنسبة ١٥% من المقاعد البرلمانية، وصولا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة وحصولها على نسبة ٢٥ % من المقاعد البرلمانية في الانتخابات القادمة.

وأكدت أن أجندة المرأة تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة ولكن مازالت هناك العديد من الأمور التي نسعى إليها من بينها دفع مزيد من السيدات للوصول إلى مواقع صنع القرار وإلى سوق العمل بما يتناسب مع حجم تمثيلها في المجتمع، إلى جانب القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.

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وشددت أن الإعلام يعد شريكا أساسياً لمؤسسات الدولة يمكن من خلاله تقديم الكثير من الرسائل الهامة لمساندة قضايا المرأة من خلال تسليط الضوء عليها.

ودعت شباب الإعلاميين الأفارقة إلى أن يكونوا "صوتا للمرأة "، ويدعموا الجهود التي تقوم بها دولهم للنهوض بالمرأة وذلك من خلال كتاباتهم وما يقدمونه في وسائل الإعلام.

من جانبها، أشارت السفيرة منى عمر إلى أن مصر تعمل على تعزيز جسور التواصل بين الأشقاء في القارة الأفريقية، وتدعم تمكين المرأة الأفريقية والنهوض بها في كافة المجالات.

وأضافت أن مؤسسات الدولة المعنية تعمل على تنفيذ العديد من الدورات التدريبات للمرأة الأفريقية في مصر لتعزيز قدراتها وإمكانياتها في جميع المجالات.

جدير بالذكر أن شباب الإعلاميين الأفارقة يزورون مصر حاليا لحضور الدورة التدريبية التي ينظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.