أخبار مصر | براتب 3500 جنيه.. "القوى العاملة" توفر فرص عمل للمحاسبين وعمال النظافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب 3500 جنيه.. "القوى العاملة" توفر فرص عمل للمحاسبين وعمال النظافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، إتاحة 125 فرصة عمل بإحدى الشركات بمنطقة العاشر من رمضان، براتب يصل لـ3500 جنيه.

وتضمنت الوظائف المطلوبة، عدد 5 محاسبين حاصلين على بكالوريوس تجارة، بشرط أن لا يتعدى سنهم الـ27 عام، براتب 3500 جنيه.

كما تطلب الشركة، 80 عامل إنتاج، 10 عمال مخزن و20 عاملة، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط، بالإضافة إلى 10 عمال نظافة، براتب 200 جنيه.

وتوفر الشركة وسيلة مواصلات ومن الشروط للتقدم للوظائف لا يتعدى سن المتقدم 35 عام.

وفي ذات الإطار، وفرت الوزارة العديد من فرص العمل بإحدى الشركات لتصنيع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية براتب يصل لـ15 ألف جنيه.

وتضمنت الوظائف للشركة 5 موظفين إداريين حاصلين على مؤهلات عالية، سنهم لايتعدى الـ40 عام، لديهم خبرة 3 سنوات، بشرط أن يكونوا حاصلين على رخصة قيادة.

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كما طلبت 5 محاسبين حاصلين على دبلوم تجارة من الجنسين سواء ذكور أو إناث، بشرط أن لا تقل الخبرة عن عامين براتب 2000 جنيه.

وتطلب مدير صيانة هندسية حاصل على هندسة ميكانيكا، خبرة لا تقل عن 10 سنوات براتب 15 ألف جنيه.

ومن المزايا التي تقدمها الشركة تأمين صحي واجتماعي بجانب توفير مواصلات لجميع العاملين.

للتواصل مع المدير المسئول الأستاذ خالد أنور 01221255525.

كما توفر الوزارة ايضا 4246 وظيفة شاغرة برواتب تصل لـ5000 جنيه.

وتحتوى النشرة على وظائف مختلفة للجنسين وذوي القدرات الخاصة، ومنها فرص عمل لا تتطلب شهادات خبرة ومؤهلات، وذلك تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

وتهدف النشرة القومية للتشغيل الحد من البطالة والدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام وتعزيز الاقتصاد المصري.