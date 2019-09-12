أخبار مصر | بناء وصيانة 28 ألف فصل.. "التعليم" تكشف استعدادات العام الدراسي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بناء وصيانة 28 ألف فصل.. "التعليم" تكشف استعدادات العام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، بمقر ديوان عام الوزارة، لشرح أخر تطورات العام الدراسي الجديد، وفي بداية حديثه، هنأ تلاميذ وأولياء أمور صفوف رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2019/2020.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد أن وزير التعليم، استعرض موقف الكتب للعام الدراسى الجديد، وموقف تدريب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وموقف الدروس الإلكترونية وتوزيع الحاسب اللوحى (التابلت) للصف الأول الثانوى، وامتحانات الصف الأول الثانوى والثانى الثانوى، وتطورات التدريبات لمعلمى أولى وثانية ثانوى، وموقف صيانة المدارس والمباني الجديدة.

وفيما يخص كتب العام الدراسى الجديد، أوضح أن عدد الطلاب فى الصف الأول رياض الأطفال يبلغ 602887 طالب/طالبة، ويبلغ عدد الكتب 1808631 كتابًا، تم طباعتها وتوريدها، ويبلغ عدد الطلاب فى الصف الثانى رياض الأطفال 787065 طالب/ طالبة، وبلغ عدد الكتب التى تم طباعتها وتوريدها 2361195 كتابًا، ويبلغ عدد الطلاب في الصف الأول الابتدائى 2276664 طالب/ طالبة، ويبلغ عدد الكتب 9106656 كتابًا، وسيتم توريد آخر دفعة فى أول أسبوع من أكتوبر المقبل، أما بالنسبة للصف الثانى الابتدائى فيبلغ عدد الطلاب 2113438 طالب/طالبة، ويبلغ عدد الكتب 10567190 كتابًا، وسيتم توريد آخر دفعة فى أكتوبر المقبل، وطمأن الوزير أولياء الأمور بأنه لا داعى إطلاقًا للقلق إذا تأخر استلام الطالب لأى كتاب، لأن دليل المعلم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي مع المعلمين منذ العام الماضي، كما أنه تم تدريب كافة معلمى الصف الثانى الابتدائى على تدريس دليل المعلم وأضاف أنه سيتم تحميل دليل المعلم والكتاب المدرسي على بنك المعرفة المصرى.

وأضاف الوزير أنه سيتم قياس نجاح النظام الجديد وتحديد مرتبة مصر فى التصنيفات العالمية بمقاييس علمية، وذلك للصف الرابع الابتدائى بتقييم مهارات القرائية والحسابية وذلك بعد عامين من الآن - بعد وصول طلاب الصف الثانى الابتدائى الحاليين للصف الرابع.

أما بشأن تدريب المعلمين، قال الوزير: "إن معلمى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى تلقوا دورات تدريبية تنشيطية لتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة للتطبيق، وكيفية توجيه الطلاب للاعتماد على الفهم والابتكار والبحث، وتحفيزهم على استكشاف المعرفة، وفى نفس الوقت تم تدريب معلمى الصف الثانى الابتدائى على الكتب الجديدة (متعددة التخصصات – الرياضيات)".

وأشار شوقى إلى أنه تم تدريب 5000 مدرب رئيسي و3000 مشرف، ووصل عدد المعلمين الذين تلقوا التدريبات إلى أكثر من 100 ألف معلم، كما أشاد المعلمون بالتدريب المثمر وأن المنهج الجديد أصبح أكثر وضوحًا بعد التدريب عليه، وأن نظام التعليم 2.0 يحفز على الابتكار والقدرة على حل المشكلات، كما أعربوا عن أن هناك تقدمًا ملموسًا في مستوى الأطفال الذين تلقوا نظام التعليم الجديد.

وأكد الدكتور طارق شوقى أنه تم تدريب جميع معلمي مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى خلال فترة الصيف وقد تم إعدادهم للعام الدراسى 2019 – 2020.

وبالنسبة لموقف تدريب معلمى الصفين الأول والثانى الثانوى، أطلقت الوزارة برنامجًا جديدًا للمرحلة الثانوية لدعم جميع معلمي الصفين الأول والثانى الثانوى فى مجال التعليم والتربية، وقد بدأ التدريب فى شهر سبتمبر الجارى، وتناول المحتوى أشكالًا جديدة من التربية التي تدعم الطريقة الجديدة للتقييم مثل التعلم القائم على التحقيق وتوظيف تقنيات التعلم التكنولوجية، وربط المفاهيم بتطبيقات الحياة الحقيقية.

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وفيما يخص امتحانات الصف الأول الثانوى والثانى الثانوى، فقد لفت وزير التعليم إلى أنها ستستمر بنظام التقييم الجديد، أما بالنسبة لتوزيع الحاسب اللوحى (التابلت) للصف الأول الثانوى فسيتم طبقًا للخطة الزمنية التي حددتها الوزارة لتبدأ في شهر نوفمبر وتنتهي في شهر ديسمبر.

ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والخاصة لغات وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى والمواد العملية لمواد التكنولوجيا والمعلومات والأنشطة التربوية والتربية المهنية والتربية الرياضية حسب كل مديرية طبقًا لما جاء بالخريطة الزمنية 2019 / 2020.

واستطرد شوقى أنه لأول مرة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى قبل بدء العام الدراسي، مشيرًا إلى أن امتحان الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثاني الثانوي يعقد في الفترة بين 11 و 23 يناير المقبل، وستبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى الثالث من مايو المقبل، أما عن امتحانات الدور الثانى، فتعقد فى شهر يونيو، موضحًا أن جميع الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى ستعقد إلكترونيًا في الفترة الصباحية للصف الأول الثانوى، وفي الفترة المسائية للصف الثانى الثانوى.

كما أضاف أنه سيتم توفير مواد رقمية وفيديوهات تعليمية على بنك المعرفة جديدة، موجهة للصف الثانى الثانوى في أخر أسبوع فى سبتمبر الجارى.

أما بشأن بناء فصول جديدة ومشروعات الصيانة المدرسية، أشار الوزير إلى أنه تم بناء 13 ألف فصل جديد فعليًا هذا العام، للحد من مشكلة الكثافة، وأضاف "أننا نحتاج لبناء 100 ألف فصل جديد." وقد دعا الوزير القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى لمشاركة الدولة فى بناء فصول جديدة لخدمة الوطن وحل مشاكل الكثافات في الفصول.

وأضاف أنه تم عمل صيانة لعدد 15 ألف فصل، وعمل صيانة شاملة لـ 659 مدرسة، و747 مدرسة صيانة بسيطة، و53 سور حول المدارس.

وأشار الوزير إلى أننا نعكف على إعداد وتطوير أجيال من أبنائنا الطلاب بدون آثار سلبية، وأن يكون التحويل الإلكتروني كامل في المرحلة الثانوية فهذا الاستثمار في المحتوى الرقمى يستمر لسنوات، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على أساليب التقويم فهى لا تحتوى على أسئلة تعجيزية ولكنها غير تقليدية تحتاج للتدريب عليها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، واللواء الوليد المرسى رئيس قطاع مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذة شيرين حمدى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والأستاذ طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والأستاذ خالد حجازي مدير مديرية التعليم بالجيزة والأستاذ محمد عطية مدير مديرية التعليم بالقاهرة، ولفيف من قيادات التربية والتعليم.