أخبار مصر | جبهة شباب الصحفيين تطالب بفتح الصندوق الأسود لرئيس تحرير الأهرام الأسبق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبهة شباب الصحفيين تطالب بفتح الصندوق الأسود لرئيس تحرير الأهرام الأسبق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت جبهة شباب الصحفيين بفتح الصندوق الأسود للمدعو عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام الأسبق في عهد جماعة الإخوان الإرهابية والذين انعموا عليه بهذا المنصب بعد أن قدم فروض الولاء والطاعة لمكتب الإرشاد وجعل من المعزول الإرهابي الراحل محمد مرسي نبيا ومن جماعتة الإرهابية أولياء الله الصالحين، حيث ستتكشف وقائع وحقائق كارثية تهز الوسط الصحفي بعد فتح ملفة، مؤكدة على إن سلامة الذي يغرد في غفلة من الزمن بأنه كاتب مرموق تمنعة الدولة من الكتابة ظلما وعدوانا فلن تجد سوى هراء بعد أن أوهمه الشيطان وخدعة كذبا وزورا انة أسطورة الكتاب وفريد عصرة رغم أنه لا يعرف الفرق بين الخبر والمقال.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم :إن المدعو سلامة صاحب تاريخ أسود في التلون وهذا معلوم للجميع وشعارة الدائم "المصالح بتتصالح".

وأضاف طوالة: إن مثل هذه النوعيات المتلونة مكشوفة حيث يكتب بعيدا عن الوطنية الخالصة و المخلصة للبلاد فهو "مزاجنجي" تحكمة الأهواء،حيث نتحدث بالوثائق والأدلة وكتاباتة خير دليل على ذلك بداية من انة كان أبرز مؤيدي مبارك ونظامة ثم قاد حرب وهجوم شرس على ثورة 25 يناير وتحول بنسبة مليون درجة ليبشرنا بقدوم سيدي مرسي العياط الذي صال وجال في مقالاتة بعبارات الشكر والتقدير والمديح وكأنه من الخلفاء الراشدين ليحصل على المقابل والمكافاة باختياره رئيسا لتحرير أكبر صحيفة في الشرق الأوسط "الأهرام" في المكان الذي جلس فية محمد حسنين هيكل مع انة لايصلح أن يكون حتى رئيسا لباب "الوفيات".

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أوضح طوالة إن هجوم سلامة الدائم على مصر الغالية ومحاولاتة اليائسة والبائسة لتحويل النجاح إلى فشل ما هو إلا استكمال لمسلسل فاشل وسخيف وضع لة السيناريو والحوار الهاربين خارج البلاد من أرباب السوابق، حيث يرتدي سلامة ومن على شاكلتة نظارة سوداء مدون عليها صنع بواسطة "جماعة الإخوان الإرهابية" وهذه النظارة تحجب الضوء عن مشاهدة المشروعات العملاقة والانجازات الكبيرة.

أشار رئيس الجبهة إلى إن عبد الناصر سلامة كان يبحث عن منصب وجريدة كبرى يكتب فيها مقالاته التي لايقراها أحد وحينما فشل لإن مقوماتة صفر وقدراته ضعيفة جدا بدأ يشن حرب كاذبة بشعارات رنانة خاوية وتحول إلى مناضل وهمى محاولا تصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.

أكد طوالة إن سلامة لم يكتفي باستبعادة المهين من الأهرام الذي كان بمثابة فضيحة مدوية بعد أن لفظ الشعب المصري وطرد جماعتة من إخوان الشيطان الذين أتوا بة في هذا المنصب الرفيع مع ان اكبر إنجازاته المهنية صفع زميلة لة في الأهرام ومن هنا كان يجب قراءة الفاتحة علية بعد ثورة العزة والكرامة 30 يونيو المجيدة والتي أطاحت بأخواتك من جماعة الإخوان الإرهابية