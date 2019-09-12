شكرا لقرائتكم خبر عن تجريع 560 ألف مواطن ضد البلهارسيا بقرى ومراكز الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل الوزارة، الخميس، أعمالها ضمن الحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا والتي انطلقت، الأحد قبل الماضي، وتستمر حتى السبت الموافق ٥ أكتوبر المقبل.

من جانبه، تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية الفرق الطبية القائمة على الحملة بمختلف قرى ومدن المحافظة، للتأكد من انتظام سير العمل، وإعطاء الجرعات المناسبة لجميع المواطنين والعمل بشكل منتظم من منزل إلى منزل.

وقال وكيل وزارة الصحة إن الفرق الطبية قامت اليوم بتجريع ٤٩٣١٧ مواطنًا ليصل إجمالي من تم تجريعهم ٥٦٠٤٠٩ بالقرى المستهدفة بالمحافظة منذ انطلاق الحملة حتى الآن، وذلك من خلال الفرق الطبية المشاركة بالحملة تحت إشراف الدكتور محمد حامد أبوزيد، مدير عام إدارة المتوطنة بالمديرية، لافتا إلى أن عدد أقراص العلاج المستخدمة بلغت ١٦٤٧٩١٠ قرصًا حتى الآن،، كما تمت مكافحة القواقع بالترع والمصارف بالقرى المختلفة بنطاق دائرة المحافظة.