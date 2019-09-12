شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة استبدال التوك توك بالسيارات الميني فان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل خطة استبدال التوك توك بالسيارات الميني فان.
وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية، أن وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظين لتنفيذ عملية إحلال سيارات ميني فان بديلا للتوك توك، حيث يتم حصر احتياجات كل محافظة وتحديد خطوط السير.
وأكد أن سيارات الفان ستعظم دخل السائقين كونها تقل 6 أفراد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين عدد من الوزارات لتحديد آلية تحويل التوك توك إلى ميني فان.
ولفت إلى أنه سيتم تصميم إعلانات على سيارات الفان، بحيث تخصص عوائدها لسداد قيمة السيارة.
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