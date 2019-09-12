شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: لم أترك عمر الشريف طوال فترة مرضه الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال زاهي حواس، عالم الآثار العالمي، وزير الآثار الأسبق، إنه لم يترك الفنان الراحل عمر الشريف طوال فترة مرضه الأخير.

وأضاف حواس، خلال لقاء، الخميس، أن عمر الشريف عندما أصيب بمرض ألزهايمر، تم تكريمه في روسيا وتحدث في أمور غريبة حوله سنه وعن القيمة المالية التي حصل عليها، موضحا أن جميع الشخصيات التي ذكرت أنهم أصدقاء مقربون من عمر الشريف لم يكونوا أصدقاءه لأنهم لم يتواجدوا معه، خلال فترة مرضه وكان بجانبه فقط مع نجله طارق.

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وتابع حواس أن المستشفى التي تواجد فيها عمر الشريف في أواخر أيامه قامت بالاتصال به وأبلغته أن عمر الشريف لم يأكل أو يشرب لمدة 5 أيام، موضحا أن مرض ألزهايمر أخطر من السرطان لأن الشخص ينسى الأكل والشرب.

وكشف زاهي حواس أن عمر الشريف وصفه بأنه أفضل ممثل في العالم، حيث شاهده عبر الأفلام التسجيلية وشعر حينها أن بداخله ممثلًا، موضحا أن الأفلام التسجيلية عن الآثار الفرعونية جعلت العالم يقبل على الآثار الفرعونية.

وأكد أن عمر الشريف أدى أدوارًا عالمية، موضحا أنه لم يحصل على جائزة الأوسكار لأنه تواجد خلال تلك الفترة عمالقة في الفن العالمي.