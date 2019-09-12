شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: المتحف المصري الكبير سيغير الخريطة السياحية للبلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال زاهي حواس، عالم الآثار العالمي، وزير الآثار الأسبق، إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيغيير الخريطة السياحية لمصر.

وأضاف حواس، خلال لقاء إعلامي، الخميس، أن المتحف المصري الكبير من أهم الإنجازات الثقافية التي تم إنجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وكشف زاهي حواس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بشكل كبير بالمتحف المصري الكبير، موضحا أنه في القريب العاجل سيتم الإعلان عن موعد افتتاح المتحف.

وتوقع أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة معظم رؤساء وملوك العالم لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير، كونه أعظم وأكبر متحف للآثار في العالم أجمع.

وأشار زاهي حواس إلى أن المتحف المصري الكبير يقع على مشرفة منطقة الأهرامات وبالتالي ستكون تلك المنطقة ثقافية سياحية على مستوى عال ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يعمل بشكل جبار حتى يتم تنظيم تلك المنطقة.