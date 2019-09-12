شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يشهد حفل زفاف جماعيًا لـ20 عروسًا بدار التربية للبنين بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الخميس، احتفالية مديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر بالشرقية، حفل الزفاف الجماعي لـ20 عريسًا وعروسًا من مختلف مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والأستاذ محمد كمال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإيهاب جودة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من نواب البرلمان، وذلك بمقر دار التربية للبنين بالصيادين بمدينة الزقازيق.

Advertisements

وقام وزير التموين ومحافظ الشرقية بتقديم التهنئة للعرائس، متمنيين لهم حياة زوجية سعيدة وأن يرزقهم الله بالذرية الصالحة.

وعلى هامش الاحتفالية، قدمت الفنانة نادية مصطفى باقة من أجمل أغانيها نالت استحسان الحضور، كما قام الفنان حلمي عبدالباقي بالغناء ليدخل البهجة والسعادة في نفوس العرائس، واختتم الفنان خالد بيومي، نقيب فرع المهن الموسيقية بالشرقية، الفقرات الفنية المقدمة بباقة متنوعة من أجمل الأغاني، ومشاركتهم في احتفالية جمعية الهلال الأحمر بحفل الزفاف الجماعي.

كما شهدت الاحتفالية تقديم أجهزة كهربائية لكل عروس لتبدأ بها حياة زوجية سعيدة.