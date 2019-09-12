شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع استعدادات البرنامج التدريبي لاكتشاف وعلاج فقدان السمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الاستعدادات النهائية للبرنامج التدريبي لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة من عمر يوم حتى 28 يومًا»، وذلك تحت إشراف مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان، الخميس، إنه تم تقسيم الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة إلى 75 نقطة طبية، تقوم بفحص الحالات المولودة من عمر يوم حتى 28 يومًا، لافتًا إلى أنه تم تدريب الأطقم الطبية التي تضم 150 ممرضة بالمعهد القومي للتدريب تحت إشراف وزارة الصحة، إضافةً إلى الأطباء والمساعدين.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه يتم توريد 75 جهازًا جديدًا لفحص السمع بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوزيعها على النقاط الطبية بالمحافظة، حيث يعد هذا البرنامج من البرامج القومية، مثل الغدة الدرقية بمبادرة رئيس الجمهورية، وذلك للحد من الإعاقة، لافتًا إلى أنه ستتم إضافة هذا الفحص الطبي إلى شهادة ميلاد الطفل المولود، وبالتالي سيتم إجراء المسح الطبى لجميع المواليد طبقاً لشهادة الميلاد ولا تصدر الشهادة إلا بالفحص السمعي.