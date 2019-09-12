شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: المناطق اللوجيستية تمثل تطورًا كبيرًا في حركة التجارة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إقامة المناطق اللوجيستية تمثل تطوراً كبيراً في حركة التجارة الداخلية، وستؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.

وأكد وزير التموين -بحسب بيان الخميس- دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة المناطق اللوجيستية والتجارية وأسواق الجملة وسلاسل الإمداد والتوزيع ومناطق الخدمات، لدفع عجلة الاقتصاد القومي وللحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، مشيراً إلى أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات تسعى لتوفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة وطرحها أمام المستثمرين بحق الانتفاع.

جاء ذلك خلال قيام وزير التموين والتجارة الداخلية ورفقته الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة تجارية لوجيستية على مساحة 10 آلاف متر بجوار الشركة المصرية للتنمية السياحية «المصرية بلازا» بمدينة الزقازيق بتكلفة مبدئية مليار جنيه، بالتعاون مع وزارة التموين وقطاع التجارة الداخلية وشركة سامميكس لأعمال الخرسانة الجاهزة «الشركة المنفذة للمشروع»، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور سامر البيك، رئيس مجلس إدارة شركة سامميكس لأعمال الخرسانة الجاهزة، وذلك في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.

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من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الاقتصاد القومي بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كل المجالات والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب في العمل.

وأوضح المحافظ أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ المناسب والجاذب لمزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب ولتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه تم حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات استثمارية عليها تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وجارٍ وضع التصور المناسب لإقامة منطقة لوجيستية على مساحة 35 فدانًا بأرض بلبيس لدفع عجلة البناء والتنمية داخل محافظة الشرقية.

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن مشروع إنشاء منطقة تجارية لوجيستية «99 مولًا» بالإضافة إلى مشروع كارفور بمدينة الزقازيق يمثل تغيراً جوهرياً في منظومة التجارة الداخلية ودفع عجلة الإقتصاد، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ أكثر من 18 مشروعًا بــ 11 محافظة لإقامة مناطق لوجيستية متعددة الأنشطة والأغراض التجارية.

يذكر أن مشروع إنشاء المنطقة التجارية اللوجيستية بمدينة الزقازيق والمجاور للشركة المصرية للتنمية السياحية «المصرية بلازا» سيقام على مساحة 10 آلاف متر ويضم مولًا تجاريًا مكونًا من 3 طوابق وبرجًا تجاريًا وآخر طبيًا وجراجًا متعدد الطوابق ويساهم في توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.