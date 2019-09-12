شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل 14 أتوبيسًا كهربائيًا بالإسكندرية.. وتخفيضات 50% لـ3 فئات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشّنت هيئة النقل العام في الإسكندرية، الخميس، تشغيل 14 أتوبيسًا كهربائيًا، وذلك في إطار جهود الهيئة لتحويل أسطولها للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، للحفاظ على البيئة وتقليل التكلفة.

وقال المهندس على صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، إن الأتوبيسات دخلت الخدمة على خطين رئيسيين، الأول من «الأنفوشي حتى المعمورة» والثاني من «محطة الرمل إلى الهانوفيل».

ووفقًا لـ«صقر» يبدأ خط سير الأتوبيسات من الأنفوشي مرورًا بـ 9 محطات، هي «المنشية ومحطة الرمل وسوتر وسيدي جابر وسان ستيفانو وسيدي بشر والعصافرة وشارع 45 ومصطفى كامل»، وصولا إلى المعمورة.

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أما الخط الثاني فيبدأ من محطة الرمل حتى العجمي مرورا بـ 8 محطات، هي «سوتر وقناة السويس والموقف وطريق المحور ووادي القمر والدخيلة والبيطاش وبوابة 8» وصولا إلى الهانوفيل.

وبالنسبة لأسعار التذاكر، أكد مدير الحركة أن سعر التذكرة يتراوح بين «3 و8 جنيهات» للفرد الواحد بالخطين- حسب المسافة- مشيرًا إلى أنه تم عمل تخفيضات 50% على سعر التذكرة بالأتوبيسات الكهربائية لكل من «الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة والعسكريين»، فضلًا عن أن المحاربين القدماء يسمح لهم بدفع «ربع تذكرة»، أي ما يعادل جنيهين فقط بالأتوبيسات الكهربائية.

وحول مواصفات الأتوبيسات الجديدة، أوضح المهندس محمد زكريا، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أن الأتوبيس الواحد يسع 90 راكبًا، ومجهز لذوي الاحتياجات الخاصة حيث يوفر مكانًا لكرسي متحرك، وتبلغ سرعته القصوى 80 كيلومترًا/ الساعة ويعمل بمحرك كهرباء 300 كيلووات «430 حصانًا»، ومزود ببطاريات تعمل بنظام الشحن من 3 إلى 4 ساعات، بما يسمح له بقطع مسافة 250 كيلومترًا «دون استخدام التكييف»، و210 كيلومترات في حالة استخدام التكييف.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أن الأتوبيس الكهربائي مكيف الهواء، ومزود بخاصية التتبع «GPS» وإنترنت هوائي «WIFI».