شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين المطوّر بقرية بردين في الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الخميس، مركز خدمة المواطنين المطور ببردين بمركز الزقازيق، لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك تنفيذاً لخطة وزارة التموين بتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.

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وقام وزير التموين ومرافقوه بتفقد المركز الذي يضم أجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض، وكذلك فاكس، واستراحة للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيقتصر العمل به على تقديم كافة الخدمات للمواطنين من أبناء المنطقة منعاً للزحام والعمل على راحتهم، حيث سيتم الحصول على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى وذلك في إطار تسهيل الخدمات، خاصة فيما يتعلق باستخراج البطاقات التموينية، وأكد أن الوزارة جادة في تطوير جميع مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متطورة وفقاً للتكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تضم 127 مكتب تموين تم تحويل 17 منها لمركز خدمة مطور وتم تفعيل وتشغيل عدد 8 مراكز منها وجارٍ الانتهاء من الباقي خلال الفترة الحالية كمرحلة أولى، وذلك تماشياً مع خطة الدولة ووزارة التموين بتطبيق منظومة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة.

يذكر أن المركز يقدم عددًا من الخدمات التموينية للمواطنين من بدل فاقد وبدل تالف – إصدار فصل اجتماعي – إضافة الزوجة – تحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى – الخصم – الإلغاء – التظلمات – إصدار بطاقة قرار 78 لسنة 2017 محرومين.