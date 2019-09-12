شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للثقافة» يعلن برنامج مهرجان «سماع» الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الفنان انتصار عبدالفتاح، رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل بدء المهرجان في دورته الـ12 المقرر انطلاقها في الفترة من 21- 27 سبتمبر الجارى لعام 2019 والدول المشاركة والمكرمين وأماكن العروض وضيف شرف المهرجان، وذلك الأحد المقبل بالمجلس الأعلى للثقافة.

يحضر المؤتمر كل من الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس، رئيس دار الكتب والوثائق، ود.هبة يوسف، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ود. فتحى عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، بالإضافة إلى حشد كبير من القيادات.

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يقام المهرجان تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وبالتعاون مع وزارتى الآثار والسياحة متمثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحى.

ويقول انتصار عبدالفتاح: «لقد تحقق الحلم وأصبحت الفكرة واقعاً ملموساً، وأصبح للمهرجان مكانة وسمعة دولية كبيرة تزداد عاماً بعد عام»، مؤكداً أن هذه الدورة تشهد حضوراً فاعلاً من بلدان وثقافات مختلفة جاءوا جميعاً لينشدوا معاً معزوفة السلام على أرض مصر الحبيبة.

ويهدف المهرجان للتعرف على فنون وثقافات الشعوب المختلفة لفن السماع والتراث الدينى بأشكاله المختلفة في العالم أجمع للتأكيد على جوهر الأديان والمحبة والتسامح والسلام والتواصل الإنسانى بين شعوب العالم.