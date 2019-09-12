شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة العريش يشيد بالموافقة على افتتاح كلية الطب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على افتتاح كلية للطب البشري لتضاف إلى الكليات الموجودة داخل جامعة العريش.

وأكد رئيس الجامعة في بيان، الخميس، أن افتتاح كلية الطب البشرى بالجامعة يعد من أهم الإنجازات في الجامعة، بما يعود بالنفع على أهالى سيناء، مقدما الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى لدعمهم جامعة العريش ودعم التنمية على أرض سيناء.

كما قدم الشكر والتقدير للواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء الحالى، واللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء السابق، وجميع قيادات المحافظة وأهالى سيناء ومنظمات المجتمع المدني لدعمهم الكبير لجامعة العريش على جميع المستويات.

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وأشار إلى وضع حجر الأساس لإنشاء مبانى ومعامل كلية الطب داخل الحرم الجامعى في ضاحية السلام بالعريش، علاوة على بروتوكول التعاون مع وزارة الصحة لاستخدام مستشفى العريش العام كمستشفى تعليمى لحين إقامة المستشفى التعليمى الخاص بكلية الطب كبداية لتوفير الخدمة الطبية المتخصصة لأبناء المحافظة، وسد العجز في التخصصات الطبية داخل المحافظة ورفع مستوى المنظومة العلاجية وتغطية احتياجات كل المنشآت الخاصة بالرعاية الصحية وتحسين الجودة، إلى جانب توفير الكوادر المتخصصة من أساتذة ومدرسين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم داخل الكلية.

يذكر أنه سبق للمجلس الأعلى للجامعات الموافقة على إنشاء كلية للطب البشرى في رحاب جامعة العريش، حيث قام وفد القطاع الطبى بالمجلس بزيارة منشآت كلية الطب بجامعة العريش.

كان مجلس الوزراء وافق في جلسته على إضافة كلية الطب البشرى إلى كليات جامعة العريش.

مما يذكر أيضا أنه سبق صدور القرار الجمهورى رقم 147 لسنة 2016 بإنشاء جامعة العريش التي تضم كليات: التربية، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية، العلوم، الآداب، ومعهد الدراسات البيئية.. وقد ضمت إليها مؤخرا كليات: الاقتصاد المنزلى والتجارة والاستزراع البحرى والمصايد السمكية، وتمت الموافقة أخيرا على إنشاء كلية الطب البيطرى، ثم كلية للطب البشرى.