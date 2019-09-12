شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: إطلاق 3 مراكز تميز في الزراعة والمياه والطاقة بتعاون مصري أمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء الخميس، اجتماعا بقاعة مجلس جامعة الإسكندرية، لاستعراض مهام مركز التميز في مجال أبحاث ودراسات المياه، الذي تم افتتاحه صباحا بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية بتكلفة ٣٠ مليون دولار.

كما حضر اللقاء الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، وعدد من مسؤولي الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC وهيئة المعونة الأمريكية USAI.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن مركز التميز في مجال أبحاث ودراسات المياه الذي تم افتتاحه صباح اليوم بجامعة الإسكندرية، يعد أول مشروع من نوعه في مصر، مشيرًا إلى أن المركز سيعمل على تشجيع البحوث والمنح الدراسية والابتكار التعليمي في مجال المياه وسيقدم حلولًا لتحديات المياه في مصر عن طريق حل المشكلات المحلية والحث على الابتكار.

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ولفت «عبدالغفار» إلى أنه تم إطلاق 3 مراكز تميز في مارس الماضي بالتعاون بين الجامعات المصرية والأمريكية، ويستفيد منها العديد من الجامعات مصرية، مشيرًا إلى أن تلك المراكز ستعمل على زيادة قدرة مؤسسات التعليم العالي في مصر وإنشاء روابط بحثية بين القطاعين العام والخاص في مجالات الزراعة والمياه والطاقة.

وأكد عبدالغفار أن جامعة الإسكندرية تمتلك العديد من العلماء والمقومات والكوادر البشرية التي تؤهلها لتقديم أبحاث تسهم في إثراء البحث العلمي وتوفير المعلومات التي تحتاجها الدولة المصرية لحل مشكلة المياه، مؤكدًا أن تلك المناسبة تعد فرصة عظيمة للتعاون بين الجامعات المصرية والجامعات الامريكية، فضلا عن أنه فرصة أيضا للباحثين المصريين ليدعموا المشروع بأفكارهم وإبداعاتهم.

من جانبه، قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن المشروع يعد نقلة نوعية لمصر، لاسيما أنه سيسهم في تحسين إدارة موارد المياه في مصر ووضع سياسات فعالة لمكافحة تحديات المياه، ومساعدة الحكومة في رؤيتها 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين نوعية الحياة، مشيرا إلى أن جامعة الإسكندرية لها تاريخ عريق يؤهلها لإنشاء ذلك المركز لأنه سيساعد في طرح حلول لبعض التحديات الأكثر إلحاحًا في مجالات المياه في مصر.

وأكد الدكتور عصام الكردي أن إنشاء مركز التميز، اليوم، يعد سابقة فريدة من نوعها لمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن مهام المركز هي تنظيم دورات الدراسات العليا والجامعية وورش العمل والبرامج التدريبية إلى جانب المنح البحثية وتمويل المنح الدراسية للبحوث التطبيقية في مجال المياه.

وأشار الكردي إلى أنه سيكون لكل كليات جامعة الإسكندرية دور كبير للتعاون فيما بينها لتقديم الدعم والمشورة بخصوص قضية المياه، وأضاف أن المركز سيضم تحالفًا من الجامعات الأمريكية وتحالفًا من الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن التعاون بين الجامعات المصرية والأمريكية سيسهم بلا شك في الاطلاع على أحدث التطورات في مجالات العلوم والبحث العلمي، خاصة المجالات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاستخدامات الجديدة للتكنولوجيا في مجال المياه، لافتا إلى أنه سيساهم ذلك أيضًا في تطوير البحث العلمى، وإجراء أبحاث علمية مشتركة، وتدريب وتأهيل الكوادر العلمية، وإنشاء برامج علمية مشتركة، ومراكز استشارية في تخصص المياه بما يتوافق مع الاستراتيجية القومية لخطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).