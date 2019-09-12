شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خالد الجندي إلى المفتي عن فتوى جواز تمثيل الصحابة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رسالة إلى فضيلة المفتى الدكتور شوقى علام، بشأن فتوى تم تداولها على مواقع إخبارية منسوبة إلى دار الإفتاء حول جواز تمثيل الصحابة وأمهات المؤمنين في الأعمال الدرامية، قائلا: «سماحة العالم الجليل، لك كل الاحترام والإجلال، أخشى أن تُستخدم لتصفية حسابات شخصية».

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وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على «dmc»، الخميس: «ليس كل مباح متاحًا، هذه الفتوى تحتاج إلى خدمة أكثر في هذه المسألة، حتى لا تستخدم فيما لا يحمد عقباه ويتزيد بها المتزيدون».

وأوضح الجندى أن الأعمال الدرامية يكتبها بشر بالتالى يمكن أن يحدث أن يتم تشويه رموز الصحابة، مضيفا: «بعض الأعمال الدرامية الدينية تحولت من عمل جاد إلى كوميدى، وأخشى أن تطول يد العابثين للصحابة رضوان الله عليهم».