شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوقع مذكرة تعاون قضائي مع نظيره الياباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، مذكرة تفاهم للتعاون القضائي مع النائب العام لدولة اليابان بالعاصمة (طوكيو).

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وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، الخميس، أن تلك الزيارة هي الزيارة الأولى لنائب عام مصري إلى دولة اليابان، كما تعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هي الأولى في العالم للنيابة العامة اليابانية والتي استغرق العمل على إعدادها والاتفاق على بنودها مشاورات مكثفة لمدة ثلاثى أعوام وصولًا للصيغة النهائية لها، ويمثل إبرام النيابة العامة اليابانية لتلك المذكرة تقديرًا منها لجهود النيابة العامة المصرية المتواصلة في تعزيز آليات التعاون القضائي مع مختلف النيابات العامة النظيرة بالبلدان الأفريقية والآسيوية والأوروبية والأمريكية، وتأكيداً على عمق العلاقات التاريخية والصلات والروابط القانونية بين البلدين وتتويجاً لها.

وتابع البيان أن ذلك التعاون يأتي انطلاقاً من إيمان النيابة العامة المصرية بأهمية تعزيز التعاون القضائي مع الجانب الياباني، واهتداءً برغبة المؤسستين في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون، واستكمالاً لجهود مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات ومنها قطاع العدالة لتحقيق الاستفادة القصوى من التجربة اليابانية في دعم منظومة العدالة الجنائية والتعرف على آليات التحقيق مما يساهم في بناء قدرات أعضاء النيابة العامة المصرية وتبادل الممارسات الفضلى بين المؤسستين بما يحقق مكافحة فاعلة للجريمة بشتى صورها وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تجدر الإشارة إلى استضافة دولة اليابان في إبريل 2020 لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (مؤتمر كيوتو) وهو بمثابة منتدى دولي لتعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث ووضع القوانين وتحديد الاتجاهات في منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والذي سوف يتناول موضوع «النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030»، وفقًا لما قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 72/192، وقد شاركت النيابة العامة المصرية بفعالية في الاجتماعات التحضيرية التي تم عقدها للتحضير للمؤتمر وساهمت في صياغة مسودة الإعلان الذي سيصدر عن المؤتمر.