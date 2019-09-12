شكرا لقرائتكم خبر عن «قنصوة» و«كردي» يفتتحان مركز تميز في الإسكندرية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، مركز «تميز» في مجال علوم المياه بجامعة الإسكندرية، بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بتكلفة 30 مليون دولار كأكبر مشروع ممول في تاريخ جامعة الإسكندرية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID».

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وعقب الافتتاح، قال «الكردى» إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشراكات العالمية ولهذا السبب أسست جامعة الإسكندرية والمفوضية الأمريكية للجامعة مركزًا متميزًا بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مع اتحاد من الجامعات الأمريكية والمصرية، بالإضافة إلى الأطراف العامة والخاصة ذات الصلة.

وأضاف «الكردى» أن المركز يركز على مقاومة مياه الإسكندرية على ثلاثة عناصر رئيسية، هي: التعليم والبحث والتبادل ويشمل ذلك دورات الدراسات العليا والجامعية وورش العمل والبرامج التدريبية والمنح البحثية وتمويل المنح الدراسية للبحوث التطبيقية في مجال المياه، وتبادل البرامج بين الجامعات الأمريكية والجامعات المصرية، حيث يشارك فيه نحو 350 طالبًا، فضلا عن كون المركز الجديد يعمل على تحفيز التغيير المستدام طويل الأجل في قطاع المياه من خلال تحسين إدارة موارد المياه في مصر ووضع سياسات فعالة لمكافحة تحديات المياه، ومساعدة الحكومة في رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتحسين نوعية الحياة.

وأكد أن جامعة الإسكندرية تعمل في إطار تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية «2030».