فبراير 2020.. انطلاق "مهرجان القاهرة للسياحة الصحية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور عبدالعاطي المناعي خبير السياحة الصحية، إطلاق النسخة الأولى من "مهرجان القاهرة للسياحة الصحية" خلال شهر فبراير عام 2020 المقبل، وذلك لمدة شهر كامل.

وقال المناعي، إن المهرجان سيفتتح في القاهرة وتغطي فعالياتة إعلاميًا بالقاهرة وبعض المحافظات، لعرض صورة إيجابية حقيقية عن مصر وإمكانياتها في مجالات السياحة المختلفة خاصة السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي.

وأوضح أن المهرجان يعتبر فرصة تسويقية جيدة لمقدمي خدمات السياحة الصحية لكي يتم خلاله عرض خدمات هذه الصناعة، لافتًا إلى أنه سوف يتم من خلال المهرجان تقديم دعوة للخبراء المتخصين العالميين في صناعة السياحة العلاجية والأستشفاء البيئي والاقتصاد والتسويق للمشاركة في مؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية المصرية " المزمع انعقادة خلال الفترة من 20 -22 فبراير المقبل على هامش فاعليات المهرجان.