ضبط متهم بالغربية استولى على ربع مليون جنيه من مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، أحد الأشخاص بالدقهلية، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 360 ألف جنيه بزعم تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من 5 مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، بنصب أحد الأشخاص عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 360 ألف جنيه، بزعم تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية، إلا أنه لم يلتزم بذلك وامتنع عن رد المـبالغ المالية المستـولى عليها من الشاكين.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها مالك كافتيريا بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، سبق اتهامه في 11 قضية اتجار في المواد المخدرة، نصب، ابتزاز، تبديد" ومحكوم عليه هارب في 5 قضايا "نصب- تبديد".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.