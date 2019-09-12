الأكاديمية الوطنية تواصل تنفيذ "برنامج المسئول الحكومي المحترف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب، تنفيذ برنامج "المسئول الحكومي المحترف" والذي يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الدولة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لهم وإعداد مسئول حكومي على قدر عالي من الكفاءة والفاعلية.

وينشر الخليج 365 تفاصيل برنامج "المسئول الحكومي المحترف" الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل رفع كفاءة موظفي الدولة، حيث وصل إجمالي عدد المتدربين حتى الآن إلى 600 متدرب.

الفئات المستهدفة

يستهدف برنامج "المسئول الحكومي المحترف" تدريب 1200 متدرب من شاغلي وظائف بشكل مباشر في محافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية) كمرحلة أولى على أن تكون كل دفعة من المتدربين 200 متدرب على مدار 6 دوارت متتالية.

وحقق البرنامج نجاحًا ادى إلى إقامته في محافظات أخرى منها محافظات الدلتا بهدف تدريب 1000 موظف في (البحيرة - الشرقية - الغربية) موجهة للعاملين بالجهات الآتية:

- وزارة التخطيط.

- وزارة التموين والتجارة الداخلية.

- وزارة التنمية المحلية.

- وزارة الصحة والسكان.

- وزارة التعليم العالي.

- وزارة التضامن الاجتماعي.

- وزارة الزراعة.

تفاصيل البرنامج

1- الدفعة الأولى:

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تم الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى بواقع 200 متدرب تم تقسيمهم على مجموعتين وبدأت المرحلة الثانية من التدريب الخاص بالدفعة الأولى.

2- الدفعة الثانية:

تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تدريب الدفعة الثانية من البرنامج بواقع 200 متدرب.

3- الدفعة الثالثة:

تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الدفعة الثالثة بواقع 200 متدرب وكان من بينهم متدربين من وزارات (الزراعة - التعليم العالي- التضامن الاجتماعي).

آلية تنفيذ البرنامج:

تم تصميم البرنامج ليكون على مدار 45 يومًا تدريبيًا بخلاف أيام الزيارات الموجهة للعاملين بالوزارات المعنية حيث يجري التدريب على 3 مراحل يتخللها العودة إلى العمل لتطبيق ما تم تعلمه بالتدريب على النحو التالي:

- المرحلة الأولى (15 يومًا تدريبيًا ثم العودة للعمل 30 يومًا).

- المرحلة الثانية (15 يومًا تدريبيًا ثم العودة للعمل 30 يومًا).

- المرحلة الثالثة (15 يومًا تدريبيًا ثم العودة للعمل 30 يومًا).

منهجية التدريب

يجري العمل في برنامج المسئول الحكومي المحترف على أسس منهجية تشمل المحاضرات وورش العمل والحالات العملية والزيارات الميدانية مع إتاحة عدد من الزيارات مع متخذي القرار بالدولة.

الموضوعات التي شملتها المرحلة الأولى من البرنامج

اشتملت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي "المسئول الحكومي المحترف" على مجموعة من الموضوعات ومنها (القانون - إدارة التغيير - الاتصال والتواصل - مهارات التعامل مع الجمهور - فن الإتيكيت في بيئة العمل - الذكاء العاطفي والاجتماعي - بناء فرق العمل).

كما اشتملت المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج على إضافة موضوعات جديدة للموضوعات السابقة ومنها (القيادة - الغدارة العامة - إدارة الأزمات - إدارة المشروعات - العلاقات العامة - المالية لغير المتخصصين - تأثير وسائل الإعلام - الإبداع في بيئة العمل - بعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة - التنمية المحلية - مشروعات صغيرة ومتوسطة - التوعية القومية والهوية - التمثيل الرسمي والبروتوكولات).