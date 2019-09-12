تنسيق الأزهر 2019| ننشر الحدود الدنيا للكليات القاهرة والأقاليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: تصوير- علاء أحمد: أعلنت الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، نتيجة تسجيل الرغبات في المرحلتين الأولى والثانية للقبول بكليات الجامعة للعام 2019- 2020، وأوضح عامر في مؤتمر صحفي، أن عدد الناجحين في الثانوية الأزهرية بلغ هم 116 ألف، وتخلف 19 ألف عن التسجيل. وفيما يلي الحدود الدنيا لتنسيق الأزهر..

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