لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.. الداخلية تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية، بالتنسيق مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية "زي مدرسي – أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال "منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة .

كما حرصت وزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" على المشاركة في مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية، اعتباراً من يوم 2019/9/2 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.