الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين المستشار "حسام الدين" رئيسًا لمجلس الدولة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 464 لسنة 2019 بشأن تعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة.
وجاء نص القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ وعلى القانون رقم 77 لسنة 2019؛ يعين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة؛ وذلك اعتبارا من 16/9/2019.
وجاء في المادة الثانية القرار؛ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.
وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة؛ ليخلف المستشار أحمد أبو العزم المنتهية ولايته لبلوغه سن التقاعد في 14 سبتمبر 2019.
وسيبلغ المستشار محمد حسام الدين سن التقاعد في 30 يونيو 2022؛ أي أنه سيدير المجلس ثلاثة أعوام قضائية.
بحسب الحركة القضائية الأخيرة، الصادرة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 481 لسنة 2019؛ تولى المستشار محمد حسام الدين رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وفقاً لأقدميته، حيث يعد رابع أقدم عضو بالمجلس الخاص، ويسبقه في الأقدمية كل من المستشار يسري الشيخ، النائب الأول الحالي لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار حسن شلال، رئيس محاكم القضاء الإداري، والمستشار يحيى خضري نوبي، رئيس إدارة التفتيش القضائي.
والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد؛ من مواليد 8 أكتوبر 1951 في قرية إبيانة محافظة كفر الشيخ , متزوج وله ولدان خارج القضاء, وحصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1973، بتقدير عام جيد جدا الثاني على دفعته, وحصل على دبلومي القانون العام والشريعة الإسلامية من جامعة عين شمس عامى 1976 و 1977، وعُين بمجلس الدولة في 31 ديسمبر 1973
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