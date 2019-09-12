كواليس "مأمورية 4 الفجر" لضبط سائق تحرش بفتاة في الدقي.. والمتهم: "لبسها مستفز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فتاة أتمت للتو عامها الثامن عشر، استقلت سيارة أجرة "ميكروباص" من ميدان لبنان قاصدة حي الدقي وسط محافظة الجيزة، إلا أنها فوجئت بتغيير السائق لخط سيره لينتهي الأمر بتحرشه بها جسديا ظنا أنا فعلته ستمر دون محاسبته، لكن رجال المباحث كانوا له بالمرصاد.

الحادية عشرة مساء أمس الأربعاء، يجلس العميد محمد الطويل مأمور قسم الدقي، في مكتبه يتفقد دفتر النوبتجية، وينهي بعض الأعمال الإدارية اليومية قبل مغادرته القسم عقب يوم عمل شاق، إلا أن السيناريو المُعد سلفا تبدد مع صوت طرق الباب، إذ بفتاة تطلب مقابلته لأمر هام.

"أنا كنت راكبة ميكروباص والسواق غير خط سيره واتحرش بيا" بهذه الكلمات أبلغت الفتاة رجال الشرطة عن واقعة تحرش بطلها سائق شاب لا تعلم أي بيانات عنه، واكتفت بالإشارة إلى أنه "بعد ما وصلنا ميدان التحرير قالي خليكي وهوصلك.. نزلني عند مطلع كوبري الدقي".

بالانتقال إلى الطابق العلوي للقسم القريب من نهر النيل -حيث وحدة المباحث- كان المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، يراجع أوراق قضية قيد التحقيق، يقطع انهماكه اتصالا من المأمور يطلعه على واقعة الفتاة ليطمئنه الأخير "مش هنمشي إلا لما نجيب حقها".

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دقائق معدودة تحول معها المكتب إلى غرفة عمليات، عقد المقدم هاني الحسيني اجتماعا مغلقا مع معاونيه الرائد حسام العباسي والنقيب محمد وحيد، بحثوا خلاله خطة البحث المقرر تنفيذها للتوصل إلى هوية السائق المشكو في حقه وضبطه.

انطلق الضباط الثلاثة إلى آخر مكان شوهد فيه السائق، وتم مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات المتاخمة لكوبري الدقي وسؤال العاملين في الجراجات الواقعة أسفل الكوبري وصولا إلى السائق، وتبين أنه يدعى "كريم.ط.م" يبلغ من العمر 19 سنة، مقيم بمنطقة إمبابة، ليوجه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بسرعة ضبطه.

عقارب الساعة كانت تشير إلى الرابعة فجرا، انطلقت مأمورية قادها الرائد حسام العباسي والنقيب محمد وحيد، أسفرت عن ضبط السائق، واقتياده إلى ديوان القسم لسماع أقواله، والوقف على ملابسات الواقعة كاملة.

أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبوزيد وكيل الفرقة، أقر السائق بصحة التحريات، وأدلى باعترافات تفصيلية لما جرى تلك الليلة قائلا "واحنا راجعين قعدت في الكرسي اللي جنبي، لبسها كان ضيق ومستفز " مشيرا إلى أنه تحرش بها لدى نزولها من السيارة فقط. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عاصم أبو الخير، رئيس المباحث الجنائية، إلى النيابة العامة للتحقيق.