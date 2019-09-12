وصول نجلي السبكي إلى نيابة قصر النيل في مأمورية خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

وصل كريم وخالد نجلي المنتج أحمد السبكي إلى نيابة قصر النيل، مساء اليوم الخميس، للتحقيق معهما في اتهامهما بحيازة مخدر الكوكايين.

ووصل المتهمان في مأمورية خاصة إلى النيابة وسبقهم في الوصول المقدم حسام العشماوي، رئيس مباحث قسم قصر النيل.

وخارج المحكمة، جلس المنتج أحمد السبكي تبدو عليه آثار الحزن رفقته عدد من عائلته.

وبدأت النيابة التحقيق مع المتهمين بعد الاطلاع على محضر الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الخميس، القبض على كريم وخالد السبكي نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي، وبحوزتهما ثلاثة جرامات من مخدر الكوكايين.

بدأت تفاصيل الواقعة، فجر الخميس، بعدما اشتبه كمين أمني تابع لقسم شرطة قصر النيل - بقيادة النقيب أحمد علاء معاون مباحث قسم قصر النيل، والملازم أول عمر زكي ضابط النظام بالقسم- في سيارة ملاكي يستقلها خالد وكريم السبكي، وبدا أنهما في حالة سكر، وشاهدت قوات الأمن زجاجة خمر داخل السيارة.

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كما اتضح للشرطة أن رخصة القيادة الخاصة بقائد السيارة منتهية، بحسب مصدر أمني رفض ذكر اسمه.

وقال المصدر إن رجال الشرطة عثروا على ثلاثة جرامات من مخدر الكوكايين أثناء تفتيش السيارة، فألقى النقيب أحمد علاء، معاون مباحث قسم قصر النيل القبض على نجلي السبكي، وبالعرض على المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث القسم أمر بتحرير المحضر اللازم، والذي حمل رقم 8561 لسنة 2019.

أحيلت الواقعة إلى نيابة قصر النيل التي تباشر التحقيق مع المشتبه فيهما. وأمرت بالتحفظ على المواد المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائي؛ لفحصها وإعداد تقرير فني عنها، بحسب المصدر.

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