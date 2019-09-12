ننشر تشكيل المجلس الخاص الجديد لمجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة اعتبارا من سبتمبر الحالي، ليخلف المستشار أحمد أبو العزم المنتهية ولايته لبلوغه سن التقاعد في 14 سبتمبر 2019. وأصبح تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة اعتباراً من 15 سبتمبر 2019 حتي 30 يونيه 2020 كالتالي: المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة ورئيس المجلس الخاص ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس دائرة توحيد المبادئ. المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع. المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري. Advertisements المستشار يحي خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني. المستشار أنور إبراهيم أحمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة. المستشار أحمد عبد التواب أحمد مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع. المستشار أسامة عبد العزيز محرم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الإدارية والتأديبية.

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