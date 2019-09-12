مصدر قضائي: النيابة تبدأ التحقيق مع نجلي السبكي مساء اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قال مصدر قضائي، إن نيابة قصر النيل المسائية ستحقق مساء اليوم مع نجلي السبكي المقبوض عليهما بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه تم ضبطهما بحوزتهما الكوكاين المخدر، مشيرا إلى أن المتهمين لم يعرضا على النيابة حتى اللحظة.

Advertisements

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت فجر اليوم الخميس، القبض علي كريم وخالد السبكي نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي وبحوزتهما 3 جرام كوكاين .

وقال مصدر أمني إن قوة كمين أمني تابع لقسم شرطة قصر النيل، أوقفت سيارة ملاكي يستقلها نجلا السبكي ووجدتهما في حالة سكر ولاحظ رجال الشرطة وجود زجاجة خمر بداخل السيارة، بالإضافة لانتهاء رخصة القيادة الخاصة بقائدها.

وأضاف أنه أثناء تفتيش نجلي السبكي والسيارة عثر معهما على 3 جرام كوكايين، فتم القبض عليهما وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، والذي حمل رقم 8561 لسنة 2019.