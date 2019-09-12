ضبط عاطل بحوزته قطعتا سلاح ناري في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، اليوم الخميس، أحد الأشخاص، بحوزته قطعتا سلاح ناري بقصد الاتجار. معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس أفادت قيام "عاطل - مقيم بدائرة القسم"، بالاتجار في الأسلحة النارية محلية الصنع. Advertisements عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه بمنطقة سكنه، وبحوزته " فردان خرطوش - مبلغ مالي". وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته قطعتي السلاح الناري بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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