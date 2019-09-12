أخبار مصر | الإخواني الموتور.. دافع عن الجزيرة واعتدى على زميلته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإخواني الموتور.. دافع عن الجزيرة واعتدى على زميلته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يلتفت لدماء الشهداء، التي سالت بسبب الإرهاب الغاشم، الذي تموله مخابرات بعض الدول، التي يدافع عنها، حيث كتب مقالًا يدافع فيه عن قناة الجزيرة القطرية، ولم يكتفي بذلك، فأطل علينا الإخواني السابق الذي ترأس تحرير الأهرام في غفلة من الزمن، بتغريدة جديدة، مليئة بالهراء، ويزعم ويتوهم أن كاتب مرموق تمنعه الدولة من الكتابة.

وكعادته في الاصطياد في الماء العكر، رئيس التحرير السابق الموتور، لا يكتفي باستبعاده المهين من الأهرام بعد أن لفظت الأمة، الإخوان الفاشيست الذين أتو به في الأهرام في غفلة من الزمن.

وردًا على ما قاله الأخواني المكلوم، أنت من كان يجب قراءة فاتحته منذ ثورة الكرامة في 30 يونيو، التي أطاحت بإخوانك الإرهابيين، فهذه فضيحة مدوية، عندما يتحدث رئيس تحرير مطرود ومستبعد لأنه إخواني، أكبرإنجازاته المهنية صفع الصحفية زميلته في الأهرام على رؤوس الأشهاد.