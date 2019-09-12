أخبار مصر | ننشر الحدود الدنيا للكليات بتنسيق الثانوية الأزهرية 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر الحدود الدنيا للكليات بتنسيق الثانوية الأزهرية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن لدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام 2020/2019، اليوم خلال مؤتمرًا صحفيًا بمقر الجامعة.

وقال إن،97 ألف طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية للقبول بجامعة الأزهر، وعدد الناجحين في الثانوية الأزهرية هم 116 ألف، وتخلف 19 ألف عن التسجيل.

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وجاءت نتائج التنسيق كالآتي طب القاهرة 621 درجة، بواقع 95,53 %، بنين دمياط 618 درجة، بواقع 95,07 %، بنين أسيوط 616 درجة، بواقع 94,7، طب أسنان بنين القاهرة 615، بواقع 94,61 طب أسنان بنين أسيوط 613، صيدلة بنين القاهرة 619، هندسة بنين القاهرة 593، هندسة قنا 590 درجة. أما كليات القمة شعبة علمي بنات كالآتي: طب القاهرة 628 بنسبة 96.61 %، طب بنات دمياط 625 درجة بنسبة 96.15%، طب بنات أسيوط 622 بنسبة 95.69%، طب أسنان بنات القاهرة 623 بنسبة 95.84%، صيدلة القاهرة 619 بنسبة 95.23%، هندسة القاهرة 606 بنسبة 93.23%.

وجاءت الحدود الدنيا لتنسيق الأزهر كالتالي: