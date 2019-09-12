أخبار مصر | "كلية النصر" تحصل على اعتماد الجودة الدولية لـ٢٠١٩

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كلية النصر" تحصل على اعتماد الجودة الدولية لـ٢٠١٩ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت مدرسة كلية النصر بالمعادي، بقيادة الأستاذة هبة فؤاد مديرة المدرسة، على الاعتماد الدولى للجودة، حيث فازت المدرسة فى مسابقة المدارس الدولية التى ينظمها المجلس الثقافى البريطانى برعاية وزارة التربية والتعليم المصرية على مستوى مدارس العالم لمدارس اللغات الدولية.

وتطبق المدرسة جميع الأنشطة المصاحبة لجميع المناهج الدراسية بجودة عالمية كما تقدم إدارة كلية النصر بالمعادي الشكر لمجلس إدارة المعاهد القوية على الدعم الدائم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، كانت قد خاطبت المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، للتأكيد على بدء الدراسة لطلاب النظام التعليمي الجديد بمرحلة «الطفولة المبكرة» بصفوف رياض الأطفال «كي جي 1، كي جي 2»، بالإضافة للصفين الأول والثاني الابتدائي، الأربعاء 11 سبتمبر الجاري، على أن تبدأ باقي الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي يوم 21 سبتمبر الجاري.

ويأتى قرار الوزارة تمهيدًا لزيادة عدد أيام الدراسة الفعلية للطلاب بالنظام التعليمى الجديد ليتناسب مع طبيعة المناهج الدراسية الجديدة بدلًا من عدد الأيام الفعلية بالخريطة الزمنية المعتادة، والتى تقدر عدد أيام الدراسة بها نحو 100 يوم فقط، وحتى يتم تطبيق وتنفيذ الأنشطة المدرسية بشكل عملى يساعد الطلاب على الفهم والاستيعاب والبعد عن نظام الحفظ والتلقين بالنظام التعليمى القديم.

وأعلنت الوزارة تغيير طريقة جلوس التلاميذ في الفصول لتتناسب مع رؤية التعليم الجديدة المبنية على التعليم التفاعلى، وأن تكون في شكل دوائر، بحيث يتمكن التلاميذ من العمل في مجموعات عمل جماعية طوال الحصص الدراسية، بدلا من الجلوس كما هو معتاد.

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وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بالتشديد على المدارس بعدم عقد أي امتحانات للطلاب حتى الصف الثالث الابتدائى لتفادى الضغط على الطلبة في سن مبكرة، وأن يقوم المعلم بتقويم مستمر للطالب، لقياس نواتج التعلم الجديدة، والتى تتضمن 4 مفاهيم أساسية هي «تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتعيش، تعلم لتكون».

وأكدت وزارة التربية والتعليم على تخصيص مدرس فصل واحد لتدريس كتاب الباقة «اكتشف» لطلاب النظام التعليمى الجديد على مدار أول ثلاث سنوات بالتعليم الابتدائى، وأشارت إلى أنه قد تم تقييم ما حدث العام الماضى في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بمساعدة مؤسسات دولية، وتقرر الإسراع في بناء المناهج بشكل أسرع خلال 3 سنوات لتمتلك مصر مصفوفة المناهج الجديدة، بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية العامة.

وأضافت الوزارة أن مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية أعد إطارًا عامًا للمناهج مبنيا على المهارات الحياتية لبناء الإنسان المصرى، والتى أقرتها منظمة اليونيسيف بشراكة مع مؤسسات ديسكفرى إيديوكيشن ونهضة مصر ولونج مان.

وأكدت الوزارة الاستمرار في الاستثمار في المعلمين، من خلال التدريب المستمر لمعلمى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى على نظام التعليم الجديد، من خلال برنامج المعلمون أولًا، وتشمل التدريبات المجمعة للمعلمين المستهدفين ثلاث مراحل هي «فترة صيفية- الفصل الدراسى الأول- الفصل الدراسى الثانى»، بالإضافة لاستمرار برامج تطوير المعلمين بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى لتدريب معلمى اللغة الإنجليزية ومعلمى العلوم والرياضيات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن أنه تم إعداد كتاب منفصل للرياضيات للصف الثانى الابتدائى بالنظام التعليمى الجديد، على أن يتم تدريس كتاب «الباقة المجمعة» باللغة العربية بالمدارس الحكومية والرسمية والخاصة عربى، على أن يتم تدريسها باللغة الإنجليزية بالمدارس الرسمية والخاصة لغات، كما سيتم تدريس كتاب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية «connect plus» بالمدارس الخاصة والرسمية لغات، وتدريس كتاب اللغة العربية إجباريا بجميع المدارس.